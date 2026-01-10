روما يقاسم ميلان المركز الثاني

اقتسم فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري مع ميلان، بعد فوزه السبت على ضيفه ساسولو بهدفين نظيفين.

الفوز رفع رصيد روما إلى 39 نقطة من 20 مباراة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف ميلان الوصيف، الذي خاض 18 مباراة، في الوقت الذي يتصدر فيه إنتر ميلان جدول الترتيب بـ 42 نقطة من 18 مباراة، وتوقف رصيد ساسولو، صاحب المركز الـ 12، عند 23.

وسجل روما انتصاره الـ 13 مقابل سبع هزائم، وأحرز 24 هدفًا مقابل 12 هدفًا سكنت شباكه.

شهد الشوط الأول محاولات متبادلة، حيث هدد الأرجنتيني باولو ديبالا، صانع الألعاب، مرمى ساسولو مبكرًا، بينما أنقذ مايل سفيلار روما من فرصتين محققتين لساسولو عبر إسماعيل كوني وأرماند فاديرا.

وتعرض روما لضربة موجعة بخروج إيفان فيرجسون مصابًا في الدقيقة 39 ليدخل مكانه ستيفان الشعراوي، قبل أن ينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 59 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ماتياس سوليه بعد تدخل الحارس أريانيت موريتش، لكن تم إلغاؤها بداعي التسلل، عقب الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

وفي الدقيقة 77، نجح روما أخيرًا في كسر التعادل، حيث نفذ ديبالا ركلة ركنية وصلت بعدها الكرة إلى زكي تشيليك الذي مررها لماتياس سوليه، وبدوره أرسل عرضية متقنة ارتقى لها مانو كوني ليودعها برأسه في الشباك معلنًا الهدف الأول لأصحاب الأرض. ولم تمض سوى دقيقتين حتى عزز روما تقدمه إذ انطلق دانييلي جيلاردي بهجمة سريعة وتبادل الكرة مع زكي تشيليك، قبل أن يمرر كرة عرضية لمسها ستيفان الشعراوي بكعبه ببراعة لتصل إلى سوليه الذي سددها مباشرة في المرمى.