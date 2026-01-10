بالأخدود.. الأهلي يسجل أول ثلاثة انتصارات

حقق فريق الأهلي الأول لكرة القدم انتصاره الثالث على التوالي في مسابقة دوري روشن السعودي للمرة الأولى خلال الموسم الجاري، بعدما نجح في تجاوز مضيفه الأخدود بنتيجة 1ـ0، في اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة الـ14، السبت.

ولم يتمكن الأهلي، قبل مواجهة الأخدود، من تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في النسخة الجارية من دوري روشن، قبل أن ينجح في تحقيق هذا الرقم عقب فوزه في الجولتين الماضيتين على الفيحاء والنصر.

وسجَّل الإنجليزي إيفان توني هدف المواجهة الوحيد عند الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

وبهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، بينما بقي الأخدود عند 5 نقاط في المركز الـ 17.

ويستقبل الأهلي نظيره التعاون، الأربعاء المقبل، لحساب الجولة الـ15 من المسابقة، فيما يواجه الأخدود نظيره الخلود، الثلاثاء، ضمن الجولة ذاتها في نجران.