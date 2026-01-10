فتوح يسجل خامس هدف عكسي في أمم إفريقيا

سجّل أحمد فتوح، ظهير أيسر المنتخب المصري الأول لكرة القدم، خامس هدف عكسي خلال كأس الأمم الإفريقية «المغرب 2025» بعد تحويله كرة إيفوارية بالخطأ في مرمى «الفراعنة»، السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وجاء هدف فتوح العكسي في الدقيقة 40 وقتما كان المصريون متقدمين بثنائية دون رد.

وافتُتح شريط الأهداف العكسية في البطولة عن طريق الجنوب إفريقي أوبري موديبا خلال مباراة انتصر فيها منتخب بلاده 3ـ2 على زيمبابوي ضمن المجموعة الثانية.

وفي المجموعة الخامسة سجل الغيني الاستوائي ساؤول كوكو هدفًا ذاتيًا لمصلحة السودان خسر به منتخب بلاده المباراة 0ـ1.

وشهدت المجموعة السادسة هدفين عكسيين، أولهما بواسطة الإيفواري جيسلان كونان متسببًا في التعادل 1ـ1 مع الكاميرون، أمّا الثاني فأحرزه بالخطأ الموزمبيقي نينيه أمام الكاميرون أيضًا التي أنهت المباراة منتصرة 2ـ1.

وبات فتوح أول لاعب يسجل هدفًا عكسيًا في الأدوار الإقصائية من البطولة.