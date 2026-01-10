فياريال يسحق ألافيس.. وجيرونا يسجل الفوز الخامس

سجل فريق فياريال الإسباني الأول لكرة القدم فوزه الثاني تواليًا بعد تغلبه، السبت، على ضيفه ألافيس 3ـ1، لحساب المرحلة الـ 19 من الدوري المحلي.

وانتظر فريق «الغواصات الصفراء» الشوط الثاني لحسم اللقاء لصالحه عبر ألبرتو موليرو «49»، والبديل جيرارد مورينو «55»، والجورجي جورج ميكوتادزه «75»، فيما سجل توني مارتينيز هدف ألافيس الوحيد «85».

وهو الانتصار الثاني تواليًا لفياريال بعد فوزه على إلتشي بالنتيجة ذاتها عقب خسارته على ملعبه أمام برشلونة «0ـ2» في المرحلة الـ 17، ليرفع رصيده في المركز الثالث إلى 41 نقطة متأخرًا بفارق 8 نقاط عن النادي الكاتالوني المتصدر، و4 عن ريال مدريد الثاني، علمًا أنه يملك مباراة مؤجلة أمام ليفانتي من المرحلة الـ 16. في المقابل، تجمد ألافيس عند 19 نقطة في المركز الـ 15.

وضمن منافسات الجولة ذاتها فاز جيرونا على ضيفه أوساسونا بهدف دون رد من توقيع فلاديسلاف فانات في الدقيقة 44.

ورفع جيرونا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ12، بعد تسجيله فوزه الخامس الموسم الجاري. على الجانب الآخر، تجمد رصيد أوساسونا عند 19 نقطة في المركز الـ 14، حيث تلقى هزيمته العاشرة الموسم الجاري.

وفي مباراة ثالثة توقع ريال أوفييدو متذيل الترتيب إنه سيحقق فوزه الثالث الموسم الجاري بعدما تقدم بهدف المغربي إلياس شعيرة في الدقيقة 64، إلّا أن ضيفه ريال بيتيس ردّ بهدف تعادل متأخر عبر الأرجنتيني جوفاني لو سلسو «83».

ورفع بيتيس رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس، فيما بات رصيد ريال أوفييدو صاحب القاع الذي سقط في فخ التعادل للمرة السابعة 13 نقطة فقط.