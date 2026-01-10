بجزائية.. سوريا تكسب قطر.. وتتمسك بالفرصة

تمسك المنتخب السوري لكرة القدم تحت 23 عامًا بحظوظه في المنافسة، بعد تغلبه، السبت، على نظيره القطري بهدف دون رد على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية في كأس آسيا تحت 23 عامًا.

ويدين المنتخب السوري بفوزه إلى محمود الأسود الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء «85»، عقب تعرض البديل تحسين جمشيد للعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل المدافع القطري أيوب العلوي الذي طُرد على إثرها.

وبهذه النتيجة عوضت سوريا خسارتها في الجولة الأولى أمام اليابان المتصدرة بالعلامة الكاملة بخماسية نظيفة، ورفعت رصيدها إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، فيما تجمدت قطر في المركز الأخير بلا نقاط.