قبل فيتنام.. دي بياجو يقسم الأخضر

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، السبت، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب فيتنام ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت الأولى، التي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام الأردن الجمعة، مرانًا استرجاعيًا، في حين بدأت المجموعة الأخرى الحصة التدريبية بتمارين لياقية، أعقبها مران تكتيكي، ثم اختتمت الحصة بتدريب على الكرات الثابتة.

ويختتم الصقور، الأحد، تدريباتهم تحضيرًا لمواجهة فيتنام مساء الإثنين، حيث ستكون الحصة التدريبية متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.

وكان الأخضر نجح في الانتصار خلال مواجهته الأولى أمام قرغيزستان، وتعثر بالخسارة أمام الأردن.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الأولى من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وإلى جانبه منتخبات فيتنام، الأردن، وقرغيزستان.