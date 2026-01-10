الشباب يتسلم الدعم.. والرئيس يطلب المزيد

تسلّمت إدارة نادي الشباب من وزارة الرياضة دعمًا ماليًّا جديدًا بقيمة 80 مليون ريال، ضمن حزمة الدعم المعتمدة للنادي في الصيف الماضي بإجمالي 130 مليونًا، وذلك وفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية».

وبحسب المصادر، فإن الإدارة المكلّفة برئاسة عبد العزيز المالك حصلت على 25 مليون ريال عقب تسلمها القيادة، قبل أن يكتمل خلال الساعات الماضية الصرف بدفعة إضافية بلغت 80 مليونًا.

وطلب المالك من وزارة الرياضة زيادة المخصصات لمواجهة التحديات التي تحيط بالنادي، وفقًا لما ذكرت المصادر. بدورها تواصلت «الرياضية» مع محمد الشهري، المتحدث الرسمي باسم النادي، للتعليق على الخبر، إلا أنه أكد عدم اطلاعه على تفاصيله.

وعند سؤاله إن كان يرغب في إضافة أي تعليق، أجاب: «لا والله». يشار إلى أنَّ إدارة خليف الهويشان السابقة نالت 25 مليون ريال من الدعم ذاته، إلا أنَّ 16 مليونًا خُصمت لصالح عقد «سمو» المرتبط بقرض بنك الجزيرة، ما خفّض المبلغ المتاح للنادي إلى 9 ملايين ريال فقط.

ويعيش «الليث» تراجعًا لافتًا، إذ يحتل المركز الـ16 ضمن مراكز الهبوط برصيد 8 نقاط، جمعها من فوز واحد و5 تعادلات مقابل 7 خسائر.

وكانت وزارة الرياضة أنهت 1 ديسمبر الماضي تكليف المجلس المؤقت برئاسة الهويشان، وعيَّنت مجلسًا جديدًا برئاسة المالك، مع تسمية نواف البسام نائبًا للرئيس، وعضوية طلال الرميان وسعود بن منصور المالك وبدر الخميس.