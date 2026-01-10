بـ 15 مليونا.. الهلال يحسم صفقة مندش

حسمت شركة نادي الهلال صفقة انتقال سلطان مندش، لاعب فريق التعاون الأول لكرة القدم، إلى صفوفها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أنَّ إدارتَي الناديين وصلتا إلى مرحلة صياغة العقود، على أن تُستكمل إجراءات الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب المصادر، بلغت قيمة شراء عقد مندش نحو 15 مليون ريال، على أن يوقّع اللاعب عقدًا لمدة عامين ونصف العام.

وطلبت إدارة التعاون إدراج محمد القحطاني، جناح الأزرق، ضمن الصفقة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وهو ما وافق عليه الهلال، إلا أنَّ اللاعب لم يحسم قراره حتى موعد إعداد هذا الخبر.

وأشارت «الرياضية» 14 نوفمبر الماضي إلى تقدّم إدارة الهلال بطلب رسمي لنظيرتها في التعاون، للحصول على خدمات مندش خلال «الميركاتو الشتوي».

وخلال الموسم الجاري، خاض مندش 15 مباراة مع «سكري القصيم»، سجَّل خلالها 4 أهداف وقدَّم 3 تمريرات حاسمة، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت». كما شهد الموسم الجاري استدعاء الجناح إلى قائمة المنتخب السعودي، ومشاركته في المباراة التجريبية أمام كوت ديفوار نوفمبر الماضي.

وتشهد فترة انتقالات الهلال الشتوية تحركات واسعة، بعد اقترابه من حسم صفقة مراد هوساوي، لاعب الخليج، إلى جانب الإسباني بابلو ماري، مدافع فيورنتينا الإيطالي، حسبما ذكرت مصادر «الرياضية» سابقًا. ويتصدر «الأزرق العاصمي» جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 35 نقطة، جمعها من 11 فوزًا وتعادلين.