فالي: واجهنا منافسا عنيدا.. ونستحق جزائية

عزا البرتغالي إليديو فالي، مدرب المنتخب القطري لكرة القدم تحت 23 عامًا، الخسارة أمام سوريا، السبت، ضمن منافسات كأس آسيا، إلى الظهور الباهت للاعبيه في الشوط الأول، وكذلك قوة المنافس.

وقال فالي في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «واجهنا منافسًا عنيدًا وشرسًا نجح في استغلال سوء حالة لاعبينا في الشوط الأول».

وأضاف: «دخلنا الشوط الثاني بشكل مختلف بغية التسجيل، وأتوقع أننا استحققنا ركلة جزاء لكن في المقابل استقبلنا هدفًا في لعبة مفاجئة».

ورغم الخسارة هنأ المدرب لاعبيه الذي شاركوا في البطولة في ظل ظروف صعبة بسبب عدم اكتمال الإعداد بشكل جيد إلى جانب الإصابات. وأوضح أنهم سيدخلون مباراتهم الأخيرة أمام اليابان بغية الفوز رغم خروجهم من البطولة.