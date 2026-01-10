ضمك والرياض يتنافسان على علوان

تقدّمت إدارتا ضمك والرياض بعرضين رسميين إلى نادي الكرامة العراقي للتعاقد مع الأردني علي علوان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وفق ما كشفته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وتفاضل إدارة الكرامة حاليًا بين العروض المقدَّمة للاعب، الذي تصاعد الحديث حوله بعد ظهوره اللافت مع منتخب الأردن في كأس العرب ديسمبر الماضي.

وكان المنتخب الأردني قد أنهى البطولة وصيفًا عقب خسارته أمام المغرب في النهائي بنتيجة 2ـ3، فيما قدّم علوان إضافة واضحة بتسجيله 6 أهداف في 6 مباريات.

وعلى مستوى الموسم الجاري من الدوري العراقي، شارك المهاجم في 8 مباريات، أحرز خلالها 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

وبدأ علوان «25 عامًا» مشواره ضمن الفئات السنية في نادي الجزيرة الأردني قبل وصوله إلى الفريق الأول، ثم انتقل إلى الشمال القطري يناير 2022، وأُعير إلى الخور عام 2024.

وبعد نهاية عقده مع الشمال، خاض تجربة في سلاجور الماليزي بصفقة انتقال حر، قبل أن يعود إلى الملاعب العربية عبر بوابة الكرامة.