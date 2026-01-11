الحسين: عانينا من الغيابات.. واستعدنا شخصيتنا

أكد جهاد الحسين، مدرب المنتخب السوري لكرة القدم تحت 23 عامًا، أن الفوز على قطر، السبت، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لكأس آسيا 2026، أعاد إليهم شخصيتهم، بعد الظروف الصعبة التي رافقت رحلة الإعداد للبطولة.

وقال الحسين في المؤتمر الصحافي عقب الفوز بهدف وحيد على قطر في جدة: «عانينا من غياب 6 لاعبين بسبب الإصابات إلى جانب قصر البرنامج الإعدادي الذي لم يتجاوز 9 حصص تدريبية».

وأشار إلى أن الفوز الذي تحقق كان مهمًا لرفع الضغوط عن اللاعبين من أجل تكوين منتخب جديد يحقق طموحات الكرة السورية.

ولفت الحسين إلى أن مشاركته لاعبًا في الدوري السعودي مع نجران والتعاون والرائد أفاده كثيرا في قيادة المنتخب.

وقدم الحسين شكره لإدارة نادي التعاون التي أعفته من تدريب فريقها تحت 23 عامًا من أجل التفرغ لقيادة المنتخب السوري.