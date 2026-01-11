صائد حاملي اللقب.. مصر تطيح بكوت ديفوار وتبلغ نصف نهائي إفريقيا

أصّل المنتخب المصري الأول لكرة القدم هيمنته على حاملي اللقب في المواجهات الإقصائية ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية، مطيحًا بكوت ديفوار من ربع نهائي النسخة الجارية «المغرب 2025»، عبر إسقاطها 3ـ2، السبت، على ملعب أدرار في مدينة أغادير.

وتقدّمت مصر أولًا بهدفين للمهاجم عمر مرموش والمدافع رامي ربيعة في الدقيقتين 4 و32.

وقلص الإيفواريون الفارق بهدف عكسي سجّله أحمد فتوح، ظهير أيسر مصر، في الدقيقة 40.

ووسع «الفراعنة» الفارق مجددًا بهدف ثالث سجله القائد محمد صلاح في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 73 أحرز جيلا دوي، ظهير أيمن كوت ديفوار، هدفًا ثانيًا لمنتخب بلاده الذي لم يتمكن لاحقًا من إدراك التعادل.

وأطاحت النتيجة بالمنتخب الإيفواري الذي توج بلقب النسخة الأخيرة عام 2024 داخل دياره.

وباتت كوت ديفوار ثالث حامل لقب يخسر في مواجهة إقصائية أمام مصر بعد الكاميرون 1986 وجنوب إفريقيا 1998، وكلاهما سقط خلال النهائي.

ولم يسبق للمصريين خسارة مباراة ضمن الأدوار الإقصائية من كأس الأمم أمام حاملي اللقب.

وتأهل المنتخب المصري لمواجهة السنغال، الأربعاء المقبل، على ملعب طنجة الكبير «ابن بطوطة» في نصف النهائي.

وفي المباراة الأخرى ضمن الدور ذاته سيلتقي الأربعاء أيضًا المنتخب المغربي، صاحب الضيافة، مع نظيره النيجيري.

وسيتواجه المنتخبان الفائزان في النهائي 18 يناير، وقبل ذلك بيوم واحد سيتقابل الخاسران لتحديد صاحب المركز الثالث.