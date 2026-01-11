شتوتجارت يسقط ليفركوزن برباعية

اكتسح فريق شتوتجارت الألماني الأول لكرة القدم مضيفه باير ليفركوزن «4ـ1»، السبت، لحساب الجولة الـ 16 للدوري المحلي.

وتفوق شتوتجارت في الشوط الأول، وسجل هدفين عن طريق جيمي ليفلينج «10»، ومكسيميليان ميتلشتات «29»، قبل أن يقلص ليفركوزن الفارق بهدف من ركلة ‌جزاء نفذها ‌أليكس جريمالدو «⁠66».

ورفعت هذه النتيجة ‌رصيد شتوتجارت إلى 29 نقطة في المركز الخامس، متساويًا مع ليفركوزن الرابع، ولايبزيج الثالث، الذي خاض مباراة أقل بعد تأجيل لقائه أمام سانت باولي بسبب الثلوج. ويحتل بروسيا ⁠دورتموند المركز الثاني برصيد 33 نقطة، بينما يتصدر ‌بايرن ميونيخ الترتيب برصيد 41 ‍نقطة، ويواجه فولفسبورج ‍الأحد.

وباغت شتوتجارت منافسه عندما سجل ليفلينج هدف التقدم في الدقيقة العاشرة. وواجه ليفركوزن صعوبة في العودة إلى المباراة، لكن شتوتجارت ضاعف تقدمه عن طريق ميتلشتات من ركلة جزاء في الدقيقة 29.

وتألق ألكسندر نوبل حارس مرمى شتوتجارت بالتصدي لتسديدة إزيكيل فرنانديز بيد ⁠واحدة بعد دقيقتين، في أفضل فرصة لأصحاب الأرض في الشوط الأول، لكن الأمور ازدادت سوءًا قبل الاستراحة إذ سجل الضيوف هدفين.

وحصل ليفلينج على مساحة كافية لإطلاق تسديدة قوية ليسجل هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 45. وأحرز دينيز أونداف هدفًا آخر في الوقت بدل الضائع ليزيد من معاناة ليفركوزن في الشوط الأول.

وقلص جريمالدو ‌الفارق من ركلة جزاء، لكن ليفركوزن لم يتمكن من العودة في النتيجة.