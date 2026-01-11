رقم قياسي.. صلاح يزور شباك 11 منتخبا

دوَّن محمد صلاح، قائد المنتخب المصري الأول لكرة القدم، رقمًا قياسيًا في كأس الأمم الإفريقية بتسجيله في مرمى 11 منافسًا مختلفًا ضمن البطولة القارية، بعد هزه شباك كوت ديفوار، السبت، لحساب دور الثمانية.

وأحرز صلاح الهدف الثالث لمصر في المباراة التي فازت فيها على المنتخب الإيفواري بنتيجة 3ـ2.

وفض قائد «الفراعنة» شراكته مع كل من الغاني أندريه أيو، والكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديديه دروجبا، النجمين المعتزلين، الذين سجلوا في شباك 10 منتخبات مختلفة.

وسبق لمهاجم ليفربول الإنجليزي التسجيل ⁠أمام غانا وبوركينا فاسو في نسخة 2017، والكونغو الديمقراطية وأوغندا عام 2019، وغينيا ‍بيساو والمغرب خلال نسخة 2021، وأمام ‍موزمبيق ضمن البطولة الماضية، قبل زيارته شباك زيمبابوي وجنوب إفريقيا وبنين وكوت ديفوار في المنافسات الجارية.

وطبقًا لشبكة «أوبتا» للإحصاءات، أصبح صلاح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في كأس الأمم منذ ظهوره للمرة الأولى عام 2017، بواقع 11 هدفًا.

وتلعب مصر أمام السنغال ضمن الدور قبل النهائي، الأربعاء المقبل، في إعادة لنهائي نسخة 2021.