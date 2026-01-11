الأهداف العكسية.. «الفراعنة» الأكثر تضررا

انفرد المنتخب المصري الأول لكرة القدم برقم قياسي غير مرغوب فيه، بسبب إحراز أحمد فتوح، ظهيره الأيسر، هدفًا عكسيًا لمصلحة كوت ديفوار، السبت، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وأصبحت مصر المنتخب الأكثر تسجيلًا للأهداف العكسية في تاريخ كأس أمم إفريقيا، بواقع 4 أهداف طبقًا لموقع «أفريكا سبور» الإلكتروني.

وتجاوز «الفراعنة» في هذه الإحصائية السلبية منتخبات بوركينا فاسو والجزائر وتونس التي سجل كل منها ثلاثة أهداف عكسية تاريخيًا في البطولة.

وتضم قائمة اللاعبين المصريين الذين سجلوا بالخطأ في مرماهم ضمن البطولة غانم سلطان أمام غينيا عام 1976، وأحمد السيد أمام الكونغو الديمقراطية 2006، وأحمد حسن أمام الكاميرون 2010، وجاء فتوح بعدهم.

واستطاع المنتخب المصري الفوز على كوت ديفوار 3ـ2، وسيلعب أمام السنغال ضمن الدور قبل النهائي، الأربعاء المقبل، في إعادة لنهائي نسخة 2021.