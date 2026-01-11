فيلا يطيح بتوتنام.. وتشيلسي يعبر تشارلتون

ودع فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، السبت، منافسات كأس الاتحاد بعد الخسارة على ملعبه 1ـ2 أمام أستون فيلا ضمن منافسات الدور الثالث من المسابقة الأقدم في العالم.

تقدم فيلا بهدفين في الشوط الأول، سجلهما إيمي بوينديا ومورجان روجرز في الدقيقتين 22 و3+45. وفي الشوط الثاني، قلص توتنام، الفائز بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، الفارق بهدف وحيد سجله ويلسون أودوبيرت «54».

واكتسح تشيلسي مضيفه تشارلتون 5ـ1 في أول مهمة للمدرب الجديد الإنجليزي ليام روسينيور الذي خلف الإيطالي المقال إنزو ماريسكا.

سجل جوريل هاتو وتوسين أدارابيويو هدفين لتشيلسي «45+4» و«50» قبل أن يقلص مايلز ليبورن الفارق «57» بهدف خلال شوط ثانٍ مثير في ملعب فالي المكتظ بالجماهير في جنوب شرق لندن.

وأعاد مارك جيو التقدم لتشيلسي «62»، ثم أكمل البديلان بيدرو نيتو «90+1» وإنزو فرنانديز «90+4» الخماسية.

وتأهل بريستول سيتي للدور الرابع بفوز كاسح على ضيفه واتفورد 5 ـ1، وصعد برمنجهام سيتي بفوز خارج ملعبه أمام كامبريدج 3 ـ2. وتأهل جريمبسي بالفوز على ويستون سوبر ماري بالنتيجة نفسها.

وكان نيوكاسل تغلب على ضيفه بورنموث بركلات الترجيح 7ـ6 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 3ـ3. كما فاز ستوك سيتي 1ـ0 على كوفنتري سيتي. وتفوق ساوثامبتون 3ـ2 على دونكاستر روفرز. وفاز إبسويتش تاون 2ـ1 على بلاكبول. وسحق بيرتون ألبيون منافسه بورهام وود 5ـ0 .

وأقصى سندرلاند مضيفه إيفرتون بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1ـ1. وحقق ولفرهامبتون فوزًا ساحقًا 6ـ1 على شروزبري تاون المنافس في الدرجة الثالثة، بينما فاز ليستر سيتي 2ـ0 على شلتنهام تاون من دوري الدرجة الثالثة.

وكان أكثر النتائج إثارة في جولة السبت خسارة كريستال بالاس 1ـ2 أمام ماكلسفيلد من الدرجة السادسة الذي أصبح أول فريق من الهواة يقصي حامل اللقب منذ أن أطاح بالاس بولفرهامبتون في الجولة الأولى من موسم 1908ـ1909. وكان أرسنال آخر حامل للقب يخرج من الدور الثالث، وذلك في 2018.