«كلاسيكو» الأرض.. الريال يرفع شعار الثأر أمام برشلونة

يتطلع فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، للثأر من برشلونة عندما يلتقيان في نهائي كأس السوبر الإسباني، الأحد، على ملعب «الجوهرة المشعة» في جدة.

ويتصدر برشلونة قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني بـ15 لقبًا، يليه ريال مدريد في المركز الثاني بـ 13 لقبًا، ثم أتليتك بلباو وديبورتيفو لا كورونيا بثلاثة ألقاب لكل منهما، فيما توج أتلتيكو مدريد بلقبين.

«الكلاسيكو» الجديد هو المواجهة رقم 263 في تاريخ العملاقين، ويرغب فيه الريال في الثأر من برشلونة بعد خسارته لقب النسخة الماضية من البطولة، عندما سقط في النهائي 2ـ5.

وصعد ريال مدريد للمباراة النهائية بعد فوز صعب على أتلتيكو مدريد 2ـ1 في قبل النهائي، في لقاء اتسم بالندية حتى الدقائق الأخيرة.

على الجانب الآخر، بدا طريق برشلونة أكثر سلاسة، بعدما قدم عرضًا هجوميًا كاسحًا أمام أتلتيك بلباو، وفاز عليه 5ـ0 في قبل النهائي.

ويدخل برشلونة المباراة وهو في حالة فنية ممتازة، حيث حقق 9 انتصارات متتالية في جميع المسابقات، كما لم يتعرض لأي خسارة محلية منذ سقوطه أمام ريال مدريد بنتيجة 1ـ2 في الدوري الإسباني نهاية أكتوبر.

في المقابل، يدخل ريال مدريد اللقاء بدافع معنوي قوي، يتمثل في الرغبة بالثأر من خسارة نهائي السوبر الماضي، إلى جانب تقليص الفجوة النفسية مع برشلونة، الذي تفوق عليه في أغلب المواجهات الأخيرة.

كما يسعى الريال لتحقيق لقبه الرابع عشر في كأس السوبر الإسباني، بعدما توج بالبطولة آخر مرة في عام 2024.

وتشير الأرقام إلى تقارب تاريخي كبير بين الفريقين، حيث فاز برشلونة في 4 من آخر 5 مواجهات أمام ريال مدريد، في المقابل، حقق ريال مدريد الفوز في 5 من آخر 9 مباريات «كلاسيكو».

وكانت آخر مواجهة في كأس السوبر انتهت بفوز برشلونة 5ـ2، وهي النتيجة التي لا تزال حاضرة في أذهان لاعبي وأنصار ريال مدريد.