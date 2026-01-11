طعن في ميلانو.. من هو بابلو ماري مدافع الهلال؟

في 31 أغسطس 1993، ولد بابلو ماري فيار في بلدة صغيرة اسمها ألموسافيس في منطقة فالنسيا الإسبانية.

طفل طويل القامة منذ صغره «193 سم حاليًا»، بدأ في أكاديمية فالنسيا في سن السادسة، ثم انتقل لاحقاً إلى أكاديمية ريال مايوركا، حيث تدرج في الفئات السنية ووصل للفريق الأول.

في موسم 2011ـ12 و2012ـ13 لعب مباراتين فقط في «الليجا» مع الفريق الأول... ثم بدأت رحلة الترحال.

ديبورتيفو لاكورونيا «2018ـ19» كانت هذه الأعوام صعبة، مباريات في الدرجات الثانية، تغييرات مستمرة، شعور بأن الاحتراف الكبير قد يضيع.

جاءت اللحظة التاريخية في صيف 2019، وقّع بابلو مع فلامينجو البرازيلي مقابل 1.3 مليون يورو.

قليلون توقعوا ما سيحدث، في غضون 6 أشهر فقط، تحول بابلو ماري إلى بطل قاري، سجل أول هدف إسباني في تاريخ كوبا ليبرتادوريس لنادٍ برازيلي وفاز مع فلامينجو بـالدوري المحلي.

في 23 نوفمبر 2019، رفع كأس القارة اللاتينية بعد 38 عامًا من الانتظار، في مباراة أسطورية أمام ريفر بليت «2ـ1».

بكى بابلو كثيرًا عند صافرة النهاية، كان ذلك أجمل لحظة في مسيرته حتى تلك الآن.

في يناير 2020، استدعاه ميكيل أرتيتا إلى أرسنال على سبيل الإعارة «مع خيار الشراء».

لعب مباريات جيدة قبل توقف الدوري بسبب كورونا، ثم عاد في الموسم التالي 2020ـ21 وأسهم في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي ودرع المجتمع، لكن أرسنال قرر في النهاية عدم تفعيل خيار الشراء.

في أكتوبر 2022، بينما كان لاعبًا مع مونزا الذي انتقل إليه على سبيل الإعارة ثم بشكل نهائي، تعرض لحادث مأساوي، طعن في الظهر في مركز تسوق بميلانو من شخص مختل عقليًا.

أصيب بابلو بجروح خطيرة وخضع لعملية جراحية، ونجا بأعجوبة.

عاد في يناير 2023، بعد تجربة قصيرة مع أودينيزي «إعارة 2022»، استقر مع مونزا، ثم في يناير 2025 انتقل بشكل نهائي إلى فيورنتينا.

في الموسم الجاري 2025ـ26 لعب مع فيورنتينا حتى الأحد 809 دقائق في الدوري الإيطالي، إضافة إلى 339 دقيقة في دوري المؤتمر الأوروبي.

ولعب ماري إجمالًا 433 مباراة في مسيرته الاحترافية الكاملة، سجل خلالها 21 هدفًا، قبل أن تكشف مصادر «الرياضية» الخاصة السبت عن اقترابه من الانضمام إلى الهلال في النافذة الشتوية الحالية ويعلن الأزرق الأحد توقيعه معه رسميا.