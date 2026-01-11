أبها أمام العدالة.. والدرعية يستقبل الأنوار

تفتتح الجولة الـ 16 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، الأحد، بثلاث مواجهات في الرياض والمجمعة والأحساء.

على ملعب نادي الرياض في العاصمة، يبحث فريق الدرعية الأول لكرة القدم عن الفوز أمام الأنوار ومطاردة المتصدر أبها والعروبة صاحب المركز الثاني.

ويحتل الدرعية المركز الثالث بسلم الترتيب بـ 30 نقطة من تسعة انتصارات وثلاثة تعادلات ومثلها خسائر، فيما يأتي الأنوار في المركز الـ 13 برصيد 15 نقطة من ثلاثة انتصارات وستة تعادلات ومثلها خسائر.

ويحل البكيرية رابع الترتيب ضيفًا على الفيصلي، صاحب المركز السابع، في ملعب مدينة المجمعة، ويسعى الضيف إلى ملاحقة أبها والعروبة والدرعية.

ويملك البكيرية 29 نقطة في المركز الرابع من تسعة انتصارات وتعادلين وأربع خسائر، فيما يأتي الفيصلي في المركز السابع بـ 23 نقطة من خمسة انتصارات وثمانية تعادلات وخسارة وحيدة.

وفي الأحساء يحل أبها متصدر دوري يلو برصيد 36 نقطة من 11 انتصارًا وثلاثة تعادلات وخسارة ضيفًا ثقيلًا على العدالة، صاحب المركز الـ 14، برصيد 13 نقطة من ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات و8 خسائر.