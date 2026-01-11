ميدفيديف يطير باللقب الـ22

توج الروسي دانييل ميدفيديف، لاعب كرة المضرب، باللقب الـ22 في مسيرته بعد فوزه، الأحد، على الأمريكي براندون ناكاشيما بمجموعتين دون رد في نهائي بريسبان الدولية.

وحصد ميدفيديف المصنف الأول في بريسبان، على لقب البطولة الأسترالية بعد تفوقه على منافسه الأمريكي بنتيجة 6ـ2 و7ـ6.

وكان ميدفيديف البالغ من العمر 29 عامًا، خسر في نهائي البطولة ذاتها عام 2019، لكنه نجح هذه المرة في تحقيق مبتغاه، ليحافظ على تميزه المتمثل في حصد جميع ألقابه الـ 22 في بطولات مختلفة.

ويُعد هذا التتويج استمرارًا للمسار التصاعدي الذي بدأه ميدفيديف في أكتوبر الماضي، حين كسر صيامًا عن الألقاب دام عامين ونصف العام، بالفوز بلقب بطولة ألماتي، تحت إشراف مدربيه الجديدين توماس يوهانسون، وروهان جوتزكي، ليصبح أول مصنف يتوج بلقب بريسبان منذ السويسري روجيه فيدرر في عام 2015.

على الجانب الآخر، كان ناكاشيما يسعى لتحقيق اللقب الثاني في مسيرته بعد فوزه في سان دييجو عام 2022، وعلى الرغم من أنه لم يخسر أي مجموعة في طريقه إلى النهائي الرابع في مسيرته، إلا أنه لم يتمكن من التغلب على ميدفيديف الذي حقق فوزه الثالث من دون خسارة في المواجهات المباشرة مع منافسه الأمريكي.