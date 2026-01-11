داكار.. المرحلة السابعة تنطلق من الرياض

انطلقت المرحلة السابعة من رالي داكار السعودية 2026 من الرياض، وصولًا إلى محافظة وادي الدواسر، الأحد، بمسافة تبلغ 876 كيلومترًا، منها 462 كيلومترًا للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وحصل المتسابقون على راحة، السبت، ضمن الجدول الزمني للرالي، إذ عملت بعض الفرق على تجهيز المركبات، ومعالجة المشكلات، قبل البدء في المراحل الحاسمة للرالي.

وبالنظر إلى الترتيب العام لفئة السيارات، يتصدر القطري ناصر العطية، سائق فريق «داسيا ساندرايدز» المنافسة، يليه الجنوب إفريقي هينك لاتيجان في المرتبة الثانية، بفارق 6 دقائق و10 ثوان، فيما يحتل الإسباني ناني روما سائق فريق «فورد ريسينج» المركز الثالث بفارق 9 دقائق و13 ثانية.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة «تشالنجر»، يعتلي الإسباني بار نافارو سائق فريق «أكاديمية أوديسية» القمة، يتبعه الأرجنتيني نيكولا كافيجلياسو سائق فريق «يرتكال موتور سبورت» ثانيًا، بفارق 4 دقائق و57 ثانية، فيما يأتي التشيلي لوكاس ديل ريو في المرتبة الثالثة، وبفارق 25 دقيقة و54 ثانية عن المتصدر.

وفي منافسات فئة الدراجات، يسعى الأسترالي دانيال ساندرز، دراج فريق «ريد بل كيه تي إم» للحفاظ على صدارة الترتيب العام، خاصة مع ابتعاده عن الأمريكي ريكي برابيك دراج فريق «هوندا إنرجي» بـ45 ثانية فقط، وجاء الأرجنتيني كيفن بينافيدس دراج فريق «ريد بل كي تي إم فاكتوري ريسينج» ثالثًا، بفارق 10 دقائق و15 ثانية عن متصدر الترتيب.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة «إس إس في»، يتصدر الأمريكي بروك هيجير، سائق فريق «آر زد آر فاكتوري» الترتيب العام، بفارق كبير يقدر بـ32 دقيقة و20 ثانية، عن الفرنسي كزافييه دي سولتريه، صاحب المركز الثاني، فيما يبتعد عن مواطنه كايل تشاني، سائق فريق «كان- إم فاكتوري» بفارق 53 دقيقة و18 ثانية.

ويتصدر الهولندي فان دن برينك، سائق فريق «يورول رالي سبورت» ترتيب فئة الشاحنات، متقدمًا على التشيكي مارتن ماسيك، سائق فريق «إم إم تكنولوجي» بفارق 35 دقيقة و24 ثانية، ويليّه مواطنه أليس لوبرايس، سائق فريق «روي إف بي تي» في المركز الثالث، بفارق 46 دقيقة و10 ثوان عن المتصدر.