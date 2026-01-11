الشباب وضمك يحصلان على الكفاءة المالية

حصل ناديا الشباب وضمك، على شهادة الكفاءة المالية لأنشطة كرة القدم، وفق إعلان حسابيهما الرسميين عبر منصة «إكس»، ظهر الأحد.

واستوفى النادي العاصمي والجنوبي، كافة التزاماتهما التعاقدية والمالية حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025، وفقًا لأحكام اللائحة المالية لأندية رابطة الدوري السعودي، والصادر من لجنة الرقابة المالية، وبات الناديان جاهزين لتدعيم صفوف فريقيهما الأولين لكرة القدم بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت «الرياضية» ذكرت في 10 ديسمبر الماضي، أن إدارة الشباب المكلفة برئاسة عبد العزيز المالك تعمل بالتنسيق مع وزارة الرياضة على إيجاد حلول تغطي التزامات النادي، والتي تتضمن متأخرات تبلغ نحو 55 مليون ريال عبارة عن رواتب لاعبين ومستحقات وكلاء أعمال، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية التي تتيح له تعزيز صفوفه بلاعبين أجانب ومحليين جدد في الفترة الثانية من التسجيلات.

يشار إلى أن فترة التسجيلات الشتوية انطلقت في الخامس من يناير الجاري، وتستمر حتى الثاني من فبراير المقبل.