بريمن يخطف موهبة شتوتجارت

تعاقد نادي فيردر بريمن الألماني، الأحد، مع الصربي يوفان ميلوسيفيتش، مهاجم فريق شتوتجارت الأول لكرة القدم، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال بيتر نيماير، مدير كرة القدم في بريمن، :«ميلوسيفيتش مهاجم شاب وموهوب تطور بشكل جيد للغاية خلال فترة إعارته الأخيرة مع بارتيزان بلجراد، وهو يناسب تمامًا المعايير التي نبحث عنها».

وتزامنًا مع إبرام الصفقة، مدد شتوتجارت عقد المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا لمدة عامين إضافيين، ليمتد ارتباطه بالنادي حتى عام 2029.

وباتت هذه فترة الإعارة الثالثة في مسيرة ميلوسيفيتش، بعد تجربتين سابقتين مع سانت جالن السويسري، وبارتيزان بلجراد الصربي، وسجل مع الأخير 19 هدفًا في 30 مباراة.

وجاء تحرك فيردر بريمن للتعاقد مع ميلوسيفيتش لسد الفراغ الهجومي بعد تعثر صفقة استعارة النيجيري فيكتور بونيفاس، مهاجم باير ليفركوزن، إثر خضوع الأخير لعملية جراحية في الركبة، السبت، ما سيبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وانضم ميلوسيفيتش إلى شتوتجارت عام 2023، ولم يحصل على فرصة كافية للعب في ظل المنافسة القوية داخل الفريق، لكن إدارة النادي الألماني مازالت تثق بقدراته، بعدما أكد فابيان فولجيموث، عضو مجلس إدارة النادي للشؤون الرياضية، أن تمديد العقد جاء نتيجة الرضا التام عن تطور اللاعب، مشيرًا إلى أن العام الماضي الذي قضاه في بلجراد كان واعدًا للغاية، وأثبت أن يوفان يسير على الطريق الصحيح.