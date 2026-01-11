ناجي يرفض عرض النصر

رفض نواف ناجي، لاعب فريق النصر تحت 16 عامًا لكرة القدم، العرض المقدم من ناديه من أجل توقيع عقد احترافي جديد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكشف المصدر ذاته عن أن اللاعب تلقى عرضا من النصر أقل من الذي وصله من الهلال والاتحاد والقادسية.

وينتظر ناجي حسم مصيره خلال اليومين المقبلين، فيما يستطيع التوقيع مع أي طرف دون الرجوع لناديه الأصلي بدءًا من 14 يناير الجاري بسبب بلوغه 16 عامًا، وهو العمر النظامي لتوقيع العقود الاحترافية.

يُذكر أن ناجي، وعلى الرغم من انتمائه لفئة تحت 16 عامًا، إلا أن ناديه يستعين بخدماته في المباريات الرسمية لفئتي تحت 15 وتحت 17 عامًا خلال المواسم الماضية.