الجزائر تفتح خطا مع شقيق مبابي

أكد مصدر في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وجود اتصالات مع إيثان مبابي، شقيق الفرنسي كيليان، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، ومنتخب «الديوك»، تمهيدًا لتمكينه من ارتداء قميص «محاربي الصحراء» في الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية، أن ما تناولته صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية فيه شيء من الحقيقة، لكنه نفى في المقابل الوصول إلى أي نتيجة حتى الآن، متمنيًا أن تتوج هذه الاتصالات باتفاق.

وكشفت «لو باريزيان» عن تواصل الاتحاد الجزائري مع إيثان، ووالدته الجزائرية فايزة العماري، مبينة أن لاعب خط وسط فريق ليل الفرنسي البالغ 19 عامًا، يرتبط بعلاقات قوية بزميليه الجزائريين في الفريق، نبيل بن طالب، وعيسى مندي، ويتابع مباريات كأس الأمم الإفريقية باهتمام.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن شقيق نجم ريال مدريد، الذي يحمل 3 جنسيات، فرنسية وجزائرية من والدته، وكاميرونية من والده ويلفريد مبابي، لم يحسم بعد اختياره النهائي بشأن المنتخب الذي سيمثله.

يُذكر أن كيليان مبابي، حضر مباراة للمنتخب المغربي، وأخرى للمنتخب الكاميروني في كأس أمم إفريقيا الجارية حاليًا في المغرب، وغاب عن مباريات المنتخب الجزائري.