«هاتريك البنز» يُتوجه بنجومية الـ14

نال الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، لقب نجم الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي، وفقًا لاختيارات كوكبة من المدربين السعوديين والعرب عبر «الرياضية».

وذهبت أغلب الأصوات إلى بنزيما «38 عامًا» الذي أسهم في فوز فريقه على الخلود 4ـ0، مساء الجمعة ، ليحقق الانتصار الرابع على التوالي، ويصعد به إلى المرتبة السادسة في الترتيب بـ 26 نقطة، ومتأخرًا عن الهلال المتصدر بـ9 نقاط.

وذهبت أصوات الخبراء الرياضيين، 7 من أصل 8 إلى «البنز» الذي سجل «الهاتريك» الخامس مع الاتحاد، في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، مقابل صوت واحد ذهب إلى المكسيكي خوليان كينيونيس مهاجم القادسية، نظير مساهمة هدفه في تحقيق الفوز على النصر 2ـ1.

ومنح السعوديون يوسف عنبر وخالد القروني وفوزي الشهري والتونسي فتحي الجبال والمصري أحمد الكأس، والأردني عثمان الحسنات، والبحريني خالد جاسم، أصواتهم لبنزيما، فيما صوت بندر باصريح إلى كينيونيس.

وأرجع المدربون الخمسة تفضيلهم للمهاجم الفرنسي إلى نجاحه في تسجيل ثلاثة أهداف من أصل أربعة في شباك الخلود، رافعًا رصيده إلى سبعة أهداف، في المرتبة العاشرة في قائمة ترتيب هدافي دوري «روشن»، الذي يتصدرها البرتغالي كريستيانو رونالد بـ14 هدفًا.