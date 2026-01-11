6 فرق و18 لاعبا يتنافسون في «بولو الصحراء»

تنطلق منافسات بطولة العُلا لبولو الصحراء، المنظمة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، في نسختها الخامسة، الجمعة المقبل، والمستمرة حتى 17 يناير الجاري.

وحسبما كشفته وكالة الأنباء السعودية، الأحد، تُسجل النسخة الجديدة مشاركة نخبة من أبرز محترفي رياضة البولو على مستوى العالم، إلى جانب عدد من اللاعبين.

وأوضح زياد السحيباني، رئيس قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، أن بطولة العُلا لبولو الصحراء نجحت في ترسيخ مكانتها بوصفها حدثًا رياضيًا وثقافيًا أيقونيًا يجمع بين الأناقة والرياضة النخبوية، مشيرًا إلى أن البطولة تعكس قدرة العُلا على تقديم تجارب تمزج بين التراث والضيافة، وتستقطب نخبة من أبرز المواهب العالمية للتنافس في موقع يتمتع بقيمة تاريخية وثقافية.

وبيّن السحيباني أن الجماهير والزوار سيتمكنون من الاستفادة من خيارات متنوعة لحضور المنافسات، إلى جانب باقات متنوعة تتيح مزايا إضافية تشمل تجارب ضيافة حصرية، وفرص تفاعل مباشر مع اللاعبين والدخول إلى مناطق مخصصة داخل أرض الملعب، قبل أو بعد المباريات، بما يعزز من قيمة التجربة الرياضية المقدمة.

وتمتد البطولة على مدى ثلاثة أيام، لتجمع بين المنافسات الرياضية، وتجارب الضيافة، والبرامج الترفيهية المصاحبة، إذ تتنافس ستة فرق في تسع مباريات، تُلعب على مدار يوميّ المنافسات، فيما تنطلق الفعاليات 15 يناير الجاري، باستعراض الفرق، مقدمة عروضًا رياضية داخل «قرية الفرسان للفروسية ـ محمد يوسف ناغي للسيارات».

وتُعد بطولة العُلا لبولو الصحراء إحدى الفعاليات الرئيسة التي تسلط الضوء على عمق تراث الفروسية في المنطقة، إلى جانب تقديم تجربة رياضية تجمع بين الاحترافية والطابع الثقافي الأصيل.

ويشارك في البطولة ستة فرق تضم 18 لاعبًا، من أبرز نجوم البولو العالميين، منهم: ديفيد ستيرلينج جونيور، بابلو ماكدونو، إجناسيو فيجيراس، ليا سالفو، كاتالينا ماريا لافينيا، وفيليكس أليخو أورتيز، ودي تارانسو ستيرلينج.

وتضم قائمة رعاة الفرق كلًا من: أليخاندرو أنطونيو بوما راسكوسكي، بابار نسيم، نافين جندال، فينكاتيش جندال، أنجوس ديفيد سانت جون بارادايس، وجينيفر راي لوتريل بيناردوني.

ويأتي تنظيم البطولة ضمن تقويم لحظات العُلا الذي يحتفي بالرياضة والثقافة والفنون والتراث على مدار العام، وشهدت بطولة العُلا لبولو الصحراء منذ انطلاقها الأول عام 2020، نموًا متسارعًا أسهم في ترسيخ حضورها ضمن أبرز الفعاليات الرياضية العالمية.

ويشمل تقويم الفعاليات الرياضية المقبلة في العُلا، سباق درب العُلا خلال الفترة من 22 إلى 23 يناير الجاري، وطواف العُلا للدراجات الهوائية من 27 إلى 31 من الشهر ذاته، إضافة إلى بطولة كأس الفرسان للقدرة والتحمّل خلال الفترة من 7 إلى 8 فبراير المقبل.