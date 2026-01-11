جيسوس يرفض رحيل بينتو قبل الهلال

طلب البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، الإبقاء على البرازيلي بينتو ماثيوس حارس المرمى، حتى نهاية مواجهة «الديربي» أمام الهلال، الإثنين، في قمة الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن جيسوس أبلغ إدارة النادي بعدم السماح للحارس بالانتقال إلا بعد نهاية مواجهة الأزرق، على أن يتم إنهاء كافة أوراق إعارته إلى جنوى الإيطالي خلال الثلاثة أيام المقبلة.

وبيّن المصدر، أن بينتو وافق على العرض المقدم له من جنوى معارًا حتى نهاية الموسم مع أفضلية الشراء، على الرغم من عرض وست هام يونايتد الإنجليزي الأعلى.

ولعب بينتو الذي يرتبط مع الأصفر العاصمي حتى 2028، مباراة واحدة فقط في دوري «روشن»، كانت أمام الاتحاد وانتهت بفوز فريقه 2ـ0.

إجمالًا، شارك الحارس البرازيلي في 10 مباريات منذ انطلاق الموسم الجاري، موزعة على 5 في دوري أبطال آسيا 2، ومباراتان في كأس السوبر السعودي، ومباراتان في كأس الملك، ومباراة واحدة في دوري «روشن».