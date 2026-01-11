القادسية يطلب الأحمد من التعاون

تلقت إدارة نادي التعاون، طلبًا من نظيرتها في القادسية، تُظهر فيه رغبة بشراء عقد وليد الأحمد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الأحمد «26 عامًا»، أبدى موافقته على العرض الذي تلقاه النادي، شريطة موافقة التعاون على باقي تفاصيل الانتقال.

وأشار المصدر، إلى أن إدارة بدر الغنام رئيس نادي التعاون، لا تمانع في بيع الجزء المتبقي من عقد الأحمد.

ويرتبط الأحمد مع التعاون بعقد يمتد حتى صيف 2027، بعد تجديد عقده في أغسطس الماضي.

وانضم الأحمد إلى صفوف التعاون صيف 2023 في صفقة انتقال حر قادمًا من الفيصلي، بعد مشاركته في برنامج الابتعاث الرياضي، وكان قد تدرج في الفئات السنية مع الهلال.

وخاض الأحمد خلال الموسم الجاري 13 مباراة بمجموع دقائق بلغ 1,1775 دقيقة، سجل خلالها 4 أهداف، وتلقى 9 بطاقات صفراء، وفقًا لإحصاءات موقع «ترانسفير ماركت».

ومنذ انطلاق مسيرته الاحترافية في عام 2019، شارك الأحمد في 146 مباراة سجل خلالها المدافع 11 هدفًا.