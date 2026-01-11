الرئيسية / الصورة .. قصة

انطلاق السابعة

2026.01.11 | 04:43 pm
انطلقت المرحلة السابعة من منافسات رالي داكار 2026، الأحد، المنظم في السعودية، من الرياض، وصولًا إلى وادي الدواسر (الفرنسية)
