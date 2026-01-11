أسيا تحت 23.. الصين تهزم أستراليا وتتصدر

تغلب المنتخب الصيني تحت 23 عامًا لكرة القدم، الأحد، على نظيره الأسترالي بهدف نظيف، على ملعب نادي الشباب في الرياض، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026.

وأحرز الصيني بينج شياو، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 43 من عمر المباراة.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، مساء الأحد، تايلاند والعراق على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض.

وتصدرت الصين ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لأستراليا، ونقطة من مباراة واحدة للعراق، في حين ما زال رصيد تايلاند خاليًا من النقاط.

وتنظم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأربعاء المقبل، إذ تلتقي تايلاند مع الصين، والعراق مع أستراليا.

وشهدت الجولة الأولى الملعوبة الخميس الماضي فوز أستراليا على تايلاند 2ـ1، وتعادل العراق مع الصين 0ـ0.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي تلعب مبارياته 16 و17 يناير الجاري، على أن تجرى المباراة النهائية 24 من الشهر ذاته.