10 خبراء ينضمون الى مركز التحكيم الرياضي

أعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي، الأحد، انضمام 10 محكمين إلى قائمته المعتمدة، بحسب ما نشر المركز عبر حسابه في منصة «إكس».

وضمت القائمة الجديدة التي أعلنها المركز كلًا من Benoit Pasquier من بريطانيا، وJeffrey G Benz من الولايات المتحدة الأمريكية، وPetra Pocrnjc Perica من كرواتيا، وسلطان السويدي من البحرين ومحمد بوزير من الكويت، وسلمان الأنصاري من قطر، وإسماعيل سليم وعبد الله شحاتة من مصر، وشادي أنطونيوس من لبنان، وسعد الحيان من الكويت الذي يشغل عضوية المجلس الدولي للتحكيم الرياضي «ICAS».

وبيّن محمد باصم، رئيس مجلس إدارة المركز، أن هذه الإضافة الجديدة تأتي ضمن الدفعة الثانية للمحكمين المعتمدين، إذ يشمل الإجراء توسيع قوائم المحكمين المقيدين لديه.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعزز حضور المركز في الساحة الرياضية الدولية، وتدعم دوره في المنازعات ذات الطابع الإقليمي والعالمي، مع التركيز على استقطاب كفاءات متميزة من محكمي «CAS» لضمان حيادية وكفاءة أعلى في تسوية النزاعات الرياضية.