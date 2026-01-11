الخلود يحصل على شهادة الكفاءة

نال نادي الخلود شهادة الكفاءة المالية لأنشطة كرة القدم، وفق إعلان الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، عصر الأحد.

واستوفى النادي القصيمي، كافة التزاماته التعاقدية والمالية حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025، وفقًا لأحكام اللائحة المالية لأندية رابطة الدوري السعودي، والصادر من لجنة الرقابة المالية، وبات النادي جاهزًا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

يشار إلى أن فترة التسجيلات الشتوية انطلقت في الخامس من يناير الجاري، وتستمر حتى الثاني من فبراير المقبل حسب الروزنامة المعتمدة من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة.