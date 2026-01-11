داكار.. لاتيجان يخسر بالأمتار الأخيرة

بدا الجنوب إفريقي هنك لاتيجان، سائق فريق «تويوتا»، في طريقه للفوز بالمرحلة السابعة من رالي داكار السعودية 2026، المنظمة، الأحد بين الرياض، ووادي الدواسر لمسافة 876 كلم، بينها 426 خاضعة للتوقيت، لكنه خسر الكثير من الوقت في الكيلومترات الأخيرة، ليذهب الفوز في النهاية للسويدي ماتياس إكستروم «فورد».

واستفاد القطري ناصر العطية «داسيا» من تأخر لاتيجان في الكيلومترات الأخيرة وخسارته الكثير من الوقت، ليبقى في صدارة الترتيب العام التي تربع عليها، الجمعة الماضي، قبل اليوم الوحيد المخصص للراحة.

وفي النهاية، تقدم إكستروم، الفائز بالمرحلة الاستعراضية الافتتاحية، ليصبح، الأحد، السائق الأول في النسخة الحالية، ويفوز بمرحلتين، بفارق 4 دقائق و27 ثانية على البرتغالي جواو بيريرا «تويوتا»، و4 دقاق و55 ثانية على الأمريكي ميتش جوثري، زميله في فورد، فيما خسر لاتيجان كل شيء في الكيلومترات الأخيرة، وعبر خط النهاية بفارق 8 دقائق و35 ثانية عن السويدي.

وجاء العطية في المركز الـ 11 بفارق 7 دقائق و24 ثانية عن إكستروم، والفرنسي سيباستيان لوب، زميله في داسيا، سادسًا، بفارق 5 دقائق و27 ثانية، بينما اكتفى لاتيجان بالمركز الـ 13 بعدما كان في طريقه للفوز بالمرحلة الثانية من هذه النسخة.

وبعدما حصل الإسباني ناني روما «فورد» على عقوبة زمنية بلغت دقيقة و10 ثوانٍ عند وصوله لخط نهاية المرحلة الخامسة، قرر مراقبو الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» سحبها، مساء السبت، مع نهاية يوم الراحة، ليتقدم الإسباني الذي حل عاشرًا، الأحد، بفارق 6 دقائق و36 ثانية عن إكستروم، للمركز الثالث في الترتيب العام بفارق 7 دقائق و15 ثانية عن العطية، ليتراجع لاتيجان من الوصافة إلى المركز الرابع.

ويتخلف الجنوب إفريقي بفارق 7 دقائق و21 ثانية عن العطية، الذي يتقدم، بدوره، وصيفه الجديد إكستروم بفارق 4 دقائق و47 ثانية.

وقال العطية، الباحث عن لقبه السادس في هذا الرالي، الذي حقق، الجمعة، الفوز بمرحلة للمشاركة الـ 19 تواليًا، بعد تجاوزه خط النهاية، وقبل أن يعرف ما آلت إليه الأمور بالنسبة للاتيجان: «أعتقد أني وسيب زميله لوب، أدينا عملًا جيدًا ونحن سعيدان من الأداء وبانتظار السائقين الآخرين، لم تكن المرحلة سهلة، بل خادعة. الكثير من الرمال منذ البداية، تتطلب الكثير من الملاحة، الكثير من الأماكن التي توجد فيها صخور، الكثير من الشجر، تعرضنا لضربة في الزاوية اليسرى للسيارة التي تضررت بالكامل بسبب شجرة كبيرة، لكن لا بأس، نحن سعداء».

ويحضر أربعة صانعين ضمن العشرة الأوائل على صعيد الترتيب العام مع نهاية المرحلة السابعة، بينها ثلاث لداسيا مع العطية «المركز الأول»، ولوب «المركز السادس»، والبرازيلي لوكاس مورايش «المركز التاسع»، إضافة إلى أربع سيارات لفورد عبر إكستروم «المركز الثاني»، وروما «المركز الثالث»، والإسباني كارلوس ساينس «المركز الخامس»، وجوثري «المركز السابع»، مقابل سيارة لتويوتا عبر لاتيجان الرابع، وأخرى بمشاركة مستقلة مع البولندي إيريك جوتشال العاشر.