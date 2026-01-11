رسميا.. الهلال يتعاقد مع ماري

أعلن نادي الهلال، الأحد، تعاقده رسميًا مع المدافع الإسباني بابلو ماري، قادمًا من فريق فيورنتينا الإيطالي الأول لكرة القدم، مدة ستة أشهر مع أفضلية التجديد لعام.

وكانت «الرياضية»، ذكرت السبت، أن إدارة النادي الأزرق تعمل على استكمال ترتيبات وصول اللاعب إلى الرياض، تمهيدًا لإعلان الصفقة وانضمامه إلى التدريبات الجماعية، قبل مواجهة الديربي أمام النصر، الإثنين، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وأوضحت المصادر أنَّ التعاقد مع المدافع الإسباني جاء بناءً على طلب المدرب الإيطالي سيميوني إنزاجي، في ظل عدم اعتماده على علي البليهي، إلى جانب غياب السنغالي خاليدو كوليبالي، بسبب مشاركته الدولية مع منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا.

وبدأ الإسباني في صفوف فريق ريال مايوركا موسم 2010ـ2011، واستمر حتى 2012ـ2013، ولعب لفرق مانشستر سيتي وأرسنال الإنجليزيين، وأودينيزي ومونزا وفيورنتينا الإيطاليين.

يذكر أن ماري خاض خلال الموسم الجاري 16 مباراة بمجموع 1.238 دقيقة بمختلف المسابقات.