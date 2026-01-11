بثنائية الأنوار.. الدرعية يعود إلى الانتصارات

عاد فريق الدرعية الأول لكرة القدم، إلى طريق الانتصارات بفوزه على ضيفه الأنوار 2ـ0، الأحد، لحساب الجولة الـ 16 من بطولة دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى.

وعلى ملعب نادي الرياض، افتتح حسين الزارعي التسجيل مبكرًا للدرعية عند الدقيقة الـ20، وأضاف المالي موسى ماريجا، الهدف الثاني عند الدقيقة 90.

وارتفع رصيد الدرعية، الذي حقق فوزه العاشر في البطولة الموسم الجاري مقابل 3 تعادلات ومثلها خسائر، إلى 33 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة بعد أن خسر من أبها 1ـ2 الأسبوع الماضي.

في المقابل، توقف رصيد الأنوار، الذي اكتفى بتحقيق فوز وحيد في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.