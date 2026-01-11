الشهري: الضغط طبيعي.. ولم نفتح الشتوية

وصف سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، مواجهة الخليج، الإثنين، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، بالصعبة والمهمة، كون منافسه مميز ويملك مدربًا ذا خبرة.

وقال الشهري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر ناديه، الأحد: «الخليج الموسم الجاري ظهر بشكل متميز، ولديه مدرب يمتلك خبرة كبيرة وأيضًا لاعبين على مستوى عالٍ، لكن الاتفاق جاهز على الرغم من أن لدينا بعض السلبيات خاصة عقب المباراة الأخيرة، لكننا نعمل على معالجتها وتحقيق النقاط الثلاث».

وأضاف: «ما حصل في الدقائق الأخيرة من مواجهة النجمة أمر ذهني أكثر من بدني، وربما تكون حالة استثنائية، لكن علينا مراجعتها، واللاعبون قدموا مباراة مميزة، وفقدوا التركيز في الدقائق الأخيرة، لكن الأهم أننا حققنا الانتصار».

وعن ضغط المباريات قال: «ضغط المباريات علينا وعلى كل الفرق، هذا طبيعي طالما أن لديك 3 أيام بعد كل مباراة، ونحن نملك الوقت، وجاهزون لأي مباراة وأسلوبنا عال مع ضغط المباريات».

وتطرق الشهري إلى توقيت المباريات، وقال: «لن أتحدث عن التوقيتات، فهناك لجان ولها روابط، بالنسبة لنا نحن جاهزون ومركزون في أي توقيت، لكن رسالتي إلى رابطة دوري المحترفين، مع برودة الأجواء دائمًا في الأوقات المبكرة تكون أفضل للفرق ونحن نحترم قراراتهم».

واختتم الشهري حديثه وقال: «مازال المصري كوكا أحد أعمدة الفريق ونعتمد عليه وننتظر عودته بعد الإصابة، حتى الآن لم نفتح ملفات التعاقدات في الشتوية، لدينا لاعبون صغار مميزون وسنعتمد عليهم خلال الفترة المقبلة».