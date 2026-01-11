ثنائية الشويع تمنح البكيرية نقاط الفيصلي

أحرز خالد الشويع مدافع فريق البكيرية الأول لكرة القدم هدفين ليقود زملائه إلى فوز ثمين على مضيفه الفيصلي «2-1»، الأحد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وأحرز الشويع، صاحب الـ 29 عامًا، هدفي البكيرية عند الدقيقتين «35» و«86»، فيما أحرز البرازيلي رافائيل داسيلفا هدف الفيصلي الوحيد عند الدقيقة «37».

ورفع الفريق القصيمي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع وبفارق 4 نقاط عن أبها المتصدر، محققا انتصاره الرابع تواليا في المسابقة

بينما بقي الفيصلي في المركز السابع بـ23 نقطة بانتظار بقية نتائج الجولة.

يذكر أن البكيرية سيستضيف الدرعية، الجمعة، على ملعبه ، فيما يحل الفيصلي ضيفاً على الباطن، في اليوم ذاته، على ملعب الأخير ، ضمن مباريات الجولة الـ17 من المسابقة.