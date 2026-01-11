الشهري يخطف أفضلية جولة روشن

قدم سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، الإدارة الفنية الأفضل بين المدربين خلال الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي، من وجهة نظر المدرب خالد العطوي.

وقال لـ «الرياضية» العطوي إن الشهري تفوق على مدربين آخرين تميزوا خلال الجولة الماضية، وهم: البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الاتحاد، والإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، واليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الخليج.

وفاز الاتفاق 4ـ3 على النجمة، فيما تغلب الاتحاد 4ـ0 على الخلود، وهي نتيجة فوز الخليج أمام ضمك، فيما كسِب الهلال، متصدر جدول الترتيب، الحزم 3ـ0.

ونوَّه العطوي بتطور «النواخذة» مع سعد الشهري في الآونة الأخيرة، ما سمح لهم بالتقدم على سلم الترتيب.

وكسِب الفريق أربعًا من مبارياته السبع الأخيرة، ضمن الدوري، وتعادل في ثلاث متجنبًا أي هزيمة.

ومنح العطوي مدرب الاتفاق الأفضلية، وأشار إلى فوز كونسيساو ودونيس أمام منافسين تعرضا إلى نقص عددي بسبب البطاقات الحمراء.

وشدد على أن الأرقام لا تعكس دائمًا واقع المباريات، وأن من الطبيعي ارتفاع عدد الأهداف أمام فريق منقوص من أحد لاعبيه.

واستقبل الاتفاق ثلاثة أهداف من النجمة بعد تقدمه برباعية، لكن لاعبيه صنعوا أربع فرص محققة لإحراز أهداف.