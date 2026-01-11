رسميا.. مندش هلالي قبل الديربي

وقعت إدارة نادي الهلال مع سلطان مندش لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم قادمًا من التعاون خلال فترة الانتقالات الشتوية، وفق ما كشف عنه النادي العاصمي عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس».

وسارعت إدارة الأزرق خطواتها من أجل إنهاء إجراءات التعاقد مع مندش، لتسجيله قبل لقاء الديربي أمام النصر، الإثنين، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، وفق ما نشره حساب «الرياضية ـ عاجل»، الأحد.

وأشارت «الرياضية»، الأحد، إلى أن قيمة شراء عقد مندش بلغت نحو 15 مليون ريال، على أن يوقّع اللاعب عقدًا لمدة عامين ونصف العام.

وخلال الموسم الجاري، خاض مندش 15 مباراة مع «سكري القصيم»، سجَّل خلالها أربعة أهداف، وقدَّم ثلاث تمريرات حاسمة، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت».

كما شهد الموسم الجاري استدعاء الجناح إلى قائمة المنتخب السعودي، ومشاركته في المباراة التجريبية أمام كوت ديفوار، نوفمبر الماضي.

وتشهد فترة انتقالات الهلال الشتوية تحركات واسعة، بعد اقترابه من حسم صفقة مراد هوساوي، لاعب الخليج، إلى جانب الإسباني بابلو ماري، مدافع فيورنتينا الإيطالي، حسبما ذكرت مصادر «الرياضية» سابقًا.

ويتصدر «الأزرق العاصمي» جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 35 نقطة، جمعها من 11 فوزًا وتعادلين.