آسيا تحت 23.. العراق وتايلاند يتعادلان

تعادل منتخب العراق تحت 23 عامًا لكرة القدم مع تايلاند بهدف لكل منهما، الأحد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض العاصمة السعودية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026.

وتقدم المنتخب العراقي عبر هدف عموري فيصل، من ضربة جزاء في الدقيقة 27، قبل أن تُدرك تايلاند التعادل عن طريق تشينجوين بوتونيونج في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وتصدرت الصين ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط من مباراتين، مقابل ثلاث نقاط لأستراليا، ونقطتين للعراق، ونقطة لتايلاند.

وتنظم الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة، الأربعاء المقبل، إذ تلتقي تايلاند مع الصين، والعراق مع أستراليا.

وشهدت الجولة الأولى، المنظمة الخميس الماضي، فوز أستراليا على تايلاند 2ـ1، وتعادل العراق مع الصين 0ـ0.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي تلعب مبارياته 16 و17 يناير الجاري، على أن تجرى المباراة النهائية 24 من الشهر ذاته.