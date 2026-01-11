المطيري يمنح أبها نقاط العدالة

منح مشعل المطيري، مهاجم فريق أبها الأول لكرة القدم، فريقه ثلاث نقاط ثمينة بعدما قاده إلى الفوز على العدالة بنتيجة 2ـ1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ليعزز أبها موقعه في صدارة الترتيب.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أبها بهدف دون رد، سجَّله الهولندي سيلا سو عند الدقيقة «33»، بعد أداء متوازن من الفريقين، مع أفضلية نسبية لأبها في الاستحواذ.

وفي الشوط الثاني، عاد العدالة سريعًا إلى أجواء المباراة، وتمكن الجنوب إفريقي رانجا شيفافيري من تسجيل هدف التعادل «51»، مستفيدًا من تمريرة حسن المجحد، وواصل أبها ضغطه الهجومي حتى نجح مشعل المطيري في تسجيل هدف الفوز «71»، بعد صناعة متقنة من البرازيلي مورالها.

وبهذه النتيجة، رفع أبها رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، جمعها من 12 انتصارًا و3 تعادلات وخسارة واحدة، بينما تجمد رصيد العدالة عند 13 نقطة في المركز الـ14، حصدها من 3 انتصارات و4 تعادلات و9 هزائم.