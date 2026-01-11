القحطاني يغادر الهلال

وافق محمد القحطاني، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، على الانضمام إلى صفوف نادي التعاون على سبيل الإعارة، وفق ما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وطلبت إدارة التعاون إدراج القحطاني ضمن صفقة مندش، وهو ما وافقته عليه الإدارة الزرقاء قبل أن يتخذ اللاعب الخطوة ذاتها، السبت.

وأشارت «الرياضية»، 31 ديسمبر الماضي، إلى أن الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، قرر الاستغناء عن خدمات القحطاني، لاعب الجناح.

وبدأ القحطاني مسيرته مع الهلال موسم 2021ـ2022 بعد تصعيده من فريق تحت 23 عامًا.

وخلال مشاركته مع الأزرق العاصمي لعب 57 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل ستة أهداف، وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة.

أما في الموسم الجاري فقد لعب القحطاني تحت قيادة إنزاجي ست مباريات، جميعها كانت على دكة البدلاء، بمجموع 47 دقيقة فقط.

وتوج القحطاني خلال تمثيله الهلال بسبعة ألقاب، هي: الدوري السعودي مرتين، ومثلهما كأس الملك، وكأس السوبر، ولقب دوري أبطال آسيا.