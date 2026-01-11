الحاشي والبسبوسة يستهويان الثنائي الإسباني

حرِص الإسباني بيدرو، المراسل التلفزيوني، على تناول لحم الحاشي وأعجبته حلوى البسبوسة خلال زيارته إلى جدة، لتغطية منافسات كأس السوبر الإسباني، التي يحسمها النهائي، الأحد على ملعب «الإنماء» بين فريقي برشلونة وريال مدريد.

ويغطي بيدرو البطولة في جدة للمرة الثانية، ويرافقه مواطنه المصور تشافي.

وقال لـ «الرياضية» مراسل قناة إسبانيا الأولى قبل انطلاق المباراة النهائية: «زرت السعودية العام الماضي، وزميلي تشافي يزورها للمرة الأولى».

وأشار بيدرو إلى تناوله الحاشي العام الماضي وحرصه على تكرار التجربة بصحبة زميله.

وأوضح: «أعجبتني كذلك البسبوسة والقهوة السعودية، هناك أشياء عديدة في الثقافة المحلية هنا رائعة، منها حفاوة الاستقبال والتعامل الودود من الناس».

ولفت المراسل إلى متابعته موسم دوري روشن السعودي عن كثب ومعرفته الجيدة بفرق الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والقادسية، ملاحظًا تطور المسابقة بسرعة وتحقيقها شهرة عالمية، مشددًا: «أعتقد أنه ما زال لديكم المزيد».