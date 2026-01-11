ريال مدريد يهاجم بجارسيا.. ومبابي احتياطيا

أعاد نهائي كأس السوبر الإسباني المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، هداف فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، إلى قوائم المباريات، لكنه يبدأ على مقاعد الاحتياط بقرارٍ من المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

ويدخل ريال مدريد إلى المباراة، التي يحتضنها ملعب «الإنماء» في جدة، بالبلجيكي تيبو كورتوا، حارس المرمى، والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، لاعب الوسط، في مركز الظهير الأيمن، والإسباني ألفارو كاريراس، الظهير الأيسر، والمدافعَين الإسبانيين راؤول أسينسيو ودين هويسين.

واختار ألونسو ثلاثية وسط مؤلفة من الفرنسيين أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا، والإنجليزي جود بيلينجهام.

ويهاجم «الميرينجي» بالإسباني جونزالو جارسيا، والبرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس.

وغاب مبابي عن المباريات، أخيرًا، بسبب إصابةٍ في الركبة، لكنه تعافى منها قبل نهائي السوبر، فقرر الجهاز الفني ضمه إلى قائمة «الكلاسيكو» مع وضعه على مقاعد الاحتياط.

وتأهل الفريق إلى المباراة إثر فوزه 2ـ1 على أتلتيكو مدريد، الخميس.

قبلها بـ 24 ساعة، اكتسح برشلونة، بخمسة أهداف نظيفة، وأتلتيك بلباو، في المواجهة الأولى من دور الأربعة.