ماري ومندش في الهلال

2026.01.11 | 08:58 pm
دعم فريق الهلال الأول لكرة القدم صفوفه بالإسباني بابلو ماري، قادمًا من فيورنتينا الإيطالي، وسلطان مندش، لاعب فريق التعاون، خلال فترة الانتقالات الشتوية. ماري ومندش في الهلال

