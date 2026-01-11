يامال وليفاندوفسكي أساسيان في نهائي السوبر الإسباني

يبدأ المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والجناح الإسباني لامين يامال، مواجهة نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بين فريقهما برشلونة والغريم التقليدي ريال مدريد، مساء الأحد، على ملعب الإنماء في جدة.

ودخل يامال، الذي تجاوز شعورًا بالإرهاق البدني، بديلًا أمام أتلتيك بلباو في نصف النهائي، وبقِي المخضرم ليفاندوفسكي على دكة الاحتياط.

لكنهما عادا إلى التشكيل الأساسي عبر المباراة النهائية، بقرارٍ من المدرب الألماني هانسي فليك.

واختار فليك إشراك الأسماء ذاتها التي دخل بها أمام بلباو، مع تعديلين فقط. ويشارك يامال من البداية على حساب السويدي روني بردقجي، وليفاندوفسكي على حساب الإسباني فيران توريس.

ويجلس توريس وبردقجي، اللذان أحرز كلٌ منهما هدفًا ضمن دور الأربعة، على مقاعد الاحتياطيين.

ويتألف التشكيل من الإسباني خوان جارسيا، حارس المرمى، والمدافعَين الإسبانيين باو كوبارسي وإريك جارسيا، والفرنسي جول كوندي، الظهير الأيمن، والإسباني أليخاندرو بالدي، الظهير الأيسر، والهولندي فرينكي دي يونج في الوسط، مع الإسبانيين بيدري وفيرمين لوبيز، فيما يُكمِل البرازيلي رافينها ثلاثية خط الهجوم.