ضمك.. ربيع يعوّض بدران ومخالصة ميدينا

اختار البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، حسن ربيع لتعويض غياب الجزائري عبد القادر بدران، خلال مواجهة الاتحاد الدورية، حسبما أكدت لـ«الرياضية» مصادر مطلعة.

ويغيب بدران عن القائمة الأساسية لمواجهة الاتحاد في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، الثلاثاء المقبل، بسبب تلقيه البطاقة الحمراء خلال مواجهة الخليج في الجولة الماضية.

وعلى الصعيد ذاته، أبلغت المصادر عينها أن الجهاز الطبي منح المغربي جمال حركاس، لاعب الفريق، الضوء الأخضر بعد تعافيه، حيث خرج اضطراريًا خلال مواجهة الهلال، الأحد الماضي، بسبب الإصابة عند الدقيقة 59.

وشارك حركاس فعليًا في التدريبات الجماعية الأخيرة، ليدخل خيارات المدرب البرتغالي لمواجهة الاتحاد، الثلاثاء المقبل.

من جهته، أنهى نادي ضمك العلاقة التعاقدية مع الأوروجوياني خيسوس ميدينا، لاعب الفريق الأول، بالتراضي.

وقبل مواجهة الاتحاد، يحتل ضمك المركز الـ14 في ترتيب سلم الدوري برصيد تسع نقاط من انتصار وحيد، وستة تعادلات.