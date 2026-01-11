«هاتريك» مارتينيلي يقود أرسنال إلى عبور بورتسموث

قاد الجناح البرازيلي جابريال مارتينيلي، لاعب فريق أرسنال الأول لكرة القدم، فريقه إلى عبور مضيفه بورتسموث من المستوى الثاني، بتسجيله ثلاثية في الفوز 4ـ1، الأحد، ضمن الدور الثالث من كأس إنجلترا.

ويبحث أرسنال عن التتويج بلقب أقدم مسابقة لأندية كرة القدم في العالم والغائب عن خزائنه منذ موسم 2019ـ2020، علمًا أنه يملك الرقم القياسي بعدد التتويجات بواقع 14 مرة.

على ملعب فراتون بارك، فاجأ أصحاب الأرض متصدر الدوري الإنجليزي بتسجيل هدف في توقيت مبكر، حمل توقيع كولبي بيشوب، الذي تابع بيمناه من مسافة قريبة كرة تصدّى لها الحارس الإسباني لأرسنال كيبا أريسابالاجا «3».

وأدرك أرسنال التعادل سريعًا عبر أندري دوزل، متوسط ميدان بورتسموث، بالخطأ في مرمى فريقه، بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها إيبيريتشي إيزي وأحدثت دربكة داخل منطقة الجزاء «8».

وافتتح مارتينيلي ثلاثيته برأسية من مسافة قريبة، بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى لعبها الجناح نونو مادويكي «25».

لكن مادويكي فشل في التسجيل بعد الصناعة، بإهداره ركلة جزاء «43⌂.

وسجّل مارتينيلي هدفًا ثانيًا في مطلع الشوط الثاني، بعدما تابع من مسافة قريبة في المرمى المشرّع أمامه عرضية من مواطنه جابريال جيزوس من الجهة اليمنى «51».

ومن ركلة ركنية أخرى نفذها مادويكي من الجهة اليمنى، وقَّع البرازيلي برأسية على ثلاثيته الأولى في مسيرته بقميص المدفعجية «72».

من ناحيته، عبر ليدز يونايتد مضيفه دربي كاونتي من المستوى الثاني أيضًا 3ـ1.

وفي باقي النتائج، احتاج وست هام إلى شوطين إضافيين لتخطي عقبة ضيفه كوينز بارك رينجرز المستوى الثاني 2ـ1 الوقت الأصلي 1ـ1.

واحتكم هال سيتي «المستوى الثاني» وضيفه بلاكبيرن روفرز «المستوى الثاني» إلى ركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبًا في نهاية الوقتين الأصلي والإضافي، فرجّحت كفة هال سيتي 4ـ3.

وبركلات الترجيح أيضًا سقط سوانسي سيتي «المستوى الثاني» أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون «المستوى الثاني» 5ـ6. وكان الفريقان تعادلا في نهاية الوقت الأصلي 1ـ1، وفي نهاية الشوطين الإضافيين 2ـ2.

وعاد مانسفيلد تاون «المستوى الثالث» ببطاقة التأهل من ميدان مضيفه شيفيلد يونايتد «المستوى الثاني» بعد مواجهة مثيرة 4ـ3.

وقسا نوريتش سيتي «المستوى الثاني» على ضيفه والسول «المستوى الرابع» 5ـ1 عابرًا بذلك إلى الدور التالي.