بايرن يمطر فولفسبورج بثمانية

استعرض فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم عضلاته بفوز ساحق على ضيفه فولفسبورج 8ـ1، الأحد، في المرحلة الـ 16 من الدوري الألماني.

وتناوب على تسجيل أهداف العملاق البافاري كلٌّ من كيليان فيشر بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الخامسة، والكولومبي لويس دياس «30»، والفرنسي مايكل أوليسيه «50 و76»، وموريتس جنز بالخطأ في مرماه «53»، والبرتغالي رافايل جيريرو «68»، والإنجليزي هاري كاين «69»، وليون جوريتسكا «88».

في المقابل، سجل دجينان بايتشينوفيتش هدف فولفسبورج الوحيد 13.

وعزز بايرن صدارته للترتيب العام إلى 44 نقطة بفارق 11 نقطة عن بوروسيا دورتموند الثاني، محتفظًا بسجله من دون هزيمة بين جميع فرق «البوندسليجا».

أما فولفسبورج، فتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الـ 14.

ويكفي لبايرن أن يحقق الفوز على كولن في مباراته المقبلة، الأربعاء، من أجل معادلة أفضل مجموع نقاط له في مرحلة الذهاب من الدوري الألماني، التي سجلها خلال موسم 2013ـ2014، وهو الموسم الأول للنادي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا برصيد 47 نقطة.